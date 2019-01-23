НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая

В действиях чиновника не нашли признаков преступления.

НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая
Экс-мэр Полтавы Александр Мамай
Фото: kolo.poltava.ua

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения бывшего мэра Полтавы Александра Мамая. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Дело было закрыто в декабре 2018 года.

Согласно материалам дела, в течение 2015-2016 годов Мамай передавал в собственность матери крупные активы, законность приобретения которых не была подтверждена доказательствами. Мамай задекларировал 315 097 гривен доходов, его семья - 3 840 000 гривен и 870 тыс. долларов наличных средств за 2016 год.

В 2015 Мамай задекларировал $760 тыс. и 1,2 млн гривен наличных.

Уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Напомним, ранее прокуратура сообщила Мамаю о подозрении в незаконном вмешательства в работу госреестра для своего восстановления в должности.

В ноябре 2018 Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права Полтавского городского совета и запретил ему вносить изменения, касающиеся смены руководства.


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