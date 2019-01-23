НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая

В действиях чиновника не нашли признаков преступления.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения бывшего мэра Полтавы Александра Мамая. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Дело было закрыто в декабре 2018 года.

Согласно материалам дела, в течение 2015-2016 годов Мамай передавал в собственность матери крупные активы, законность приобретения которых не была подтверждена доказательствами. Мамай задекларировал 315 097 гривен доходов, его семья - 3 840 000 гривен и 870 тыс. долларов наличных средств за 2016 год.

В 2015 Мамай задекларировал $760 тыс. и 1,2 млн гривен наличных.

Уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Напомним, ранее прокуратура сообщила Мамаю о подозрении в незаконном вмешательства в работу госреестра для своего восстановления в должности.