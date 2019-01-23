Порошенко поздравил патриарха Филарета с 90-летием

Юбилей патриарха будут отмечать на государственном уровне.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил патриарха Филарета (Денисенко) с 90-летием, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Приняв монашеский постриг в 21 год, Вы, Ваше Святейшество, всю свою долгую жизнь посвятили служению Церкви. Отстаивали право верить в Бога во времена воинствующего атеизма. Стали первым украинцем, который занял киевский престол за почти 150 лет. Перед тем Петербург и Москва присылали служить сюда кого угодно, но не украинцев ... И как показательно, что именно сын донецкого края высоко поднял флаг украинства и несет его столько десятилетий. И это символ того, что Донбасс - это Украина", - сказано в праздничном обращении Порошенко к Филарету.

Президент особо отметил роль патриарха в духовном объединении украинского народа и, в частности, в получении томоса об автокефалии украинской православной церкви.

"Вы уже вошли в историю как духовный и государственный лидер, один из создателей церкви и государства. Ваше патриаршее благословение во время важных общественно-политических событий вдохновляло людей идти путем правды, консолидировало и придавало сил. Так было в Оранжевую революцию, так было в Революцию достоинства, так происходит и сейчас во время роSSийской агрессии против Украины", – отметил глава государства.

Президент отметил, что имя Филарета войдет в историю наряду с именами Петра Могилы, Василия Липковского, Илариона Огиенко, Андрея Шептицкого, Иосифа Слепого.

"Сегодня, когда миллионы соотечественников поднялись на защиту своей Родины от роSSийского агрессора, Ваше мудрое слово, Ваши молитвы добавляют всем нам сил в защите правды и справедливости, в сохранении национального единства, в вере в победу над врагом", – подытожил Президент.

Напомним, в начале января Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины, а 22 января вручил патриарху Золотую звезду героя.