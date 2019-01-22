Автомобиль врезался в ограду президентского дворца в Варшаве
36-летний водитель не остановился по требования полиции.
В столице Польши, Варшаве, мужчина на автомобиле пытался протаранить ворота президентского дворца. Об этом сообщает польский портал RMF24.
Сообщается, что неизвестный на автомобиле Volkswagen ехал в сторону дворца, когда полицейский попытался остановить авто для контроля, однако машина набрала скорость, задела полицейского и врезалась в ограждение, которое отделяет дворец от улицы.
После этого 36-летний водитель покинул автомобиль и попытался скрыться, однако был задержан. На данный момент полиция выясняет мотивы произошедшего.
Событие уже прокомментировал президент Польши Анджей Дуда, который находится в Давосе. "Это удивительная ситуация. Я хочу подчеркнуть, что дворец безопасен и надежно охраняется; сотрудники хорошо выполняют свою работу", - отметил он.
Напомним, на прошлой неделе в Гданьске во время благотворительного концерта был смертельно ранен мэр города Павел Адамович, он умер в больнице на следующий день. В стране введены повышенные меры безопасности.
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