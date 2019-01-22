Автомобиль врезался в ограду президентского дворца в Варшаве

36-летний водитель не остановился по требования полиции.

Мужчина на автомобиле пытался протаранить ворота президентского дворца в Варшаве
Фото: rmf24.pl
Мужчина на автомобиле пытался протаранить ворота президентского дворца в Варшаве

В столице Польши, Варшаве, мужчина на автомобиле пытался протаранить ворота президентского дворца. Об этом сообщает польский портал RMF24.

Сообщается, что неизвестный на автомобиле Volkswagen ехал в сторону дворца, когда полицейский попытался остановить авто для контроля, однако машина набрала скорость, задела полицейского и врезалась в ограждение, которое отделяет дворец от улицы.

Фото: Krzysztof Zasada
Фото: Micha Dukaczewski

После этого 36-летний водитель покинул автомобиль и попытался скрыться, однако был задержан. На данный момент полиция выясняет мотивы произошедшего.

Событие уже прокомментировал президент Польши Анджей Дуда, который находится в Давосе. "Это удивительная ситуация. Я хочу подчеркнуть, что дворец безопасен и надежно охраняется; сотрудники хорошо выполняют свою работу", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе в Гданьске во время благотворительного концерта был смертельно ранен мэр города Павел Адамович, он умер в больнице на следующий день. В стране введены повышенные меры безопасности.

Фото: Micha Dukaczewski
Фото: Micha Dukaczewski


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
Зеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесеЗеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесе
CNBC: РоSSия успешно испытала новую систему ПВОCNBC: РоSSия успешно испытала новую систему ПВО
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко взял 1,5-2 года на достройку автомобильной части Подольского мостаКличко взял 1,5-2 года на достройку автомобильной части Подольского моста
В Киеве сгорел автомобиль известного адвокатаВ Киеве сгорел автомобиль известного адвоката
В Киеве возле посольства РоSSии сгорел автомобиль с дипномерамиВ Киеве возле посольства РоSSии сгорел автомобиль с дипномерами
Печерский суд арестовал автомобиль ТамразоваПечерский суд арестовал автомобиль Тамразова
В Стамбуле обнаружен автомобиль саудовской дипмиссии, связанный с убийством ХашоггиВ Стамбуле обнаружен автомобиль саудовской дипмиссии, связанный с убийством Хашогги
На границе с Беларусью пограничники задержали автомобиль со взрывчаткойНа границе с Беларусью пограничники задержали автомобиль со взрывчаткой
Под Одессой взорвали автомобиль местной чиновницыПод Одессой взорвали автомобиль местной чиновницы
Дуда: Варшаве необходимо заняться собственными проблемами, а не делами ЕСДуда: Варшаве необходимо заняться собственными проблемами, а не делами ЕС
Обнародован текст президентского проекта поправок в Конституцию о стремлении Украины в ЕС и НАТООбнародован текст президентского проекта поправок в Конституцию о стремлении Украины в ЕС и НАТО
В Варшаве устроили пикет МВД из-за высылки украинки из ЕСВ Варшаве устроили пикет МВД из-за высылки украинки из ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости