ЦИК советует украинцам жаловаться в полицию на "гречку" и незаконную агитацию

В Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания выборов президента.

?ЦИК советует украинцам жаловаться в полицию на "гречку" и незаконную агитацию
ЦИК прокомментировал алгоритм действий граждан, которые выявили факты незаконной агитации
Фото: evplanet.org

Руководитель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук напомнила гражданам, что в случаях незаконной агитации или подкупа, они должны обращаться в полицию с соответствующим заявлением.

Об этом заявила председатель ЦИКа Татьяна Слипачук.

"Нужно обращаться в полицию. Вы можете и нас уведомлять об этом, но обращаться и фиксировать этот факт нужно именно в полиции", - сказала она.

Так глава ЦИКа прокомментировала алгоритм действий граждан, которые выявили факты незаконной агитации или подкупа во время предвыборной кампании.

Напомним, в Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания выборов президента. Выдвижение кандидатов и подача ими документов будет длиться до 3 февраля включительно, а их регистрация завершится 8 февраля 2019 года.

Ранее комитет избирателей назвал первые нарушения в избирательной кампании. Кроме того, по информации МВД, больинство кандидатов в президенты оплачивают агитацию незаконно.


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