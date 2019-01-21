ЦИК советует украинцам жаловаться в полицию на "гречку" и незаконную агитацию
В Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания выборов президента.
Руководитель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук напомнила гражданам, что в случаях незаконной агитации или подкупа, они должны обращаться в полицию с соответствующим заявлением.
Об этом заявила председатель ЦИКа Татьяна Слипачук.
"Нужно обращаться в полицию. Вы можете и нас уведомлять об этом, но обращаться и фиксировать этот факт нужно именно в полиции", - сказала она.
Так глава ЦИКа прокомментировала алгоритм действий граждан, которые выявили факты незаконной агитации или подкупа во время предвыборной кампании.
Напомним, в Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания выборов президента. Выдвижение кандидатов и подача ими документов будет длиться до 3 февраля включительно, а их регистрация завершится 8 февраля 2019 года.
Ранее комитет избирателей назвал первые нарушения в избирательной кампании. Кроме того, по информации МВД, больинство кандидатов в президенты оплачивают агитацию незаконно.
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