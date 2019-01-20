Прооперированного активиста Михайлика выписали из больницы в Мюнхене

В сентябре прошлого года на него совершили покушение в Одессе.

Прооперированного активиста Михайлика выписали из больницы в Мюнхене
Олег Михайлик
Фото: Олег МихайликFacebook

Одесского активиста Олега Михайлика, который недавно перенес операцию после совершения покушения на его жизнь, выписали из больницы в немецком Мюнхене. Об этом сам активист написал в Facebook.

"Меня наконец выписали из клиники в Мюнхене после извлечения пули наемного убийцы вместе с частью моих легких. Мне еще предстоит задержаться в Германии. Как минимум до тех пор, пока врачи не снимут операционные швы", - написал Михайлик.

Активист отметил, что если ему позволит состояние здоровья, он планирует на этой неделе провести ряд встреч в Германии.

Олег Михайлик также отметил: "Встречи очень важны для меня, для нас с вами. Хочу довести до понимания западными партнерами и журналистами то, что действительно сейчас происходит в Одессе и в Украине. Я настроен решительно и уверен, что Украина заслуживает большего, чем имеет сейчас: после двух революций, стольких жертв на Майдане и в зоне боевых действий".

В начале января Михайлик перенес операцию по удалению пули из легкого, операция продолжалась почти пять часов.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в него стреляли. Покушение произошло вечером вблизи дома активиста. Михайлик выжил, однако украинские врачи не рискнули извлекать пулю, застрявшую в легком.

23 сентября полиция задержала троих граждан Грузии по подозрению в покушении на умышленное убийство. Изначально всех троих взяли под стражу, однако позже суд отпустил под домашний арест одного из задержанных, - Торнике Герасина (Нагладзе), так как он является инвалидом 1-й группы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Лукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на ДонбассеЛукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на Донбассе
Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за ФиларетаМитрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
РоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - МинобороныРоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - Минобороны
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
РоSSиянин за тысячу рублей пытался "купить" въезд в УкраинуРоSSиянин за тысячу рублей пытался "купить" въезд в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Злочевскому выписали повестку в ГПУЗлочевскому выписали повестку в ГПУ
Евросоюз и США призвали РоSSию отпустить крымскотатарского активиста БекироваЕвросоюз и США призвали РоSSию отпустить крымскотатарского активиста Бекирова
Активиста Мустафаева поместили на экспертизу в психиатрическую клинику, - ДенисоваАктивиста Мустафаева поместили на экспертизу в психиатрическую клинику, - Денисова
Денисова сообщила о критическом состоянии здоровья арестованного в Крыму активиста БекироваДенисова сообщила о критическом состоянии здоровья арестованного в Крыму активиста Бекирова
Крымского активиста Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику, - адвокатыКрымского активиста Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику, - адвокаты
Германия оплатит лечение одесского активиста МихайликаГермания оплатит лечение одесского активиста Михайлика
В Польше два активиста с проукраинскими лозунгами прервали концерт ансамбля АлександроваВ Польше два активиста с проукраинскими лозунгами прервали концерт ансамбля Александрова
В Крыму задержали активиста, освещавшего суд по делу адвоката КубердиноваВ Крыму задержали активиста, освещавшего суд по делу адвоката Кубердинова
Одного из подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика выпустили из СИЗООдного из подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика выпустили из СИЗО
Одесский суд продлил расследование по делу МихайликаОдесский суд продлил расследование по делу Михайлика
Последние новости
Подгружаем последние новости