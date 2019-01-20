Прооперированного активиста Михайлика выписали из больницы в Мюнхене

В сентябре прошлого года на него совершили покушение в Одессе.

Одесского активиста Олега Михайлика, который недавно перенес операцию после совершения покушения на его жизнь, выписали из больницы в немецком Мюнхене. Об этом сам активист написал в Facebook.

"Меня наконец выписали из клиники в Мюнхене после извлечения пули наемного убийцы вместе с частью моих легких. Мне еще предстоит задержаться в Германии. Как минимум до тех пор, пока врачи не снимут операционные швы", - написал Михайлик.

Активист отметил, что если ему позволит состояние здоровья, он планирует на этой неделе провести ряд встреч в Германии.

Олег Михайлик также отметил: "Встречи очень важны для меня, для нас с вами. Хочу довести до понимания западными партнерами и журналистами то, что действительно сейчас происходит в Одессе и в Украине. Я настроен решительно и уверен, что Украина заслуживает большего, чем имеет сейчас: после двух революций, стольких жертв на Майдане и в зоне боевых действий".

В начале января Михайлик перенес операцию по удалению пули из легкого, операция продолжалась почти пять часов.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в него стреляли. Покушение произошло вечером вблизи дома активиста. Михайлик выжил, однако украинские врачи не рискнули извлекать пулю, застрявшую в легком.

23 сентября полиция задержала троих граждан Грузии по подозрению в покушении на умышленное убийство. Изначально всех троих взяли под стражу, однако позже суд отпустил под домашний арест одного из задержанных, - Торнике Герасина (Нагладзе), так как он является инвалидом 1-й группы.