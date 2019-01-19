В Гданьске десятки тысяч людей прощаются с погибшим мэром
Павел Адамович погиб после ножевого ранения.
В Гданьске в субботу, 19 января, проходит прощание с погибшим в минувший понедельник от ножевых ранений мэром Гданьска Павелом Адамовичем. В мероприятии принимают участие десятки тысяч людей, передает Укринформ.
"Поляки массово вышли в центр города с национальными флагами, портретами мэра, цветами. В городе приняты повышенные меры безопасности, движение в центральной части ограничено", - говорится в сообщении.
Заупокойная месса и церемония прощания с мэром транслируется на польских информационных телеканалах. Жители города могут следить за ней также с больших экранов, расположенных в нескольких местах Гданьска.
Украину на торжественной церемонии захоронения представляют посол Украины в РП Андрей Дещица и консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин.
Мэра Гданьска торжественно похоронят в Мариацком костеле города.
Ранее польский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве мэра, на три месяца. Задержанный не признает себя виновным.
13 января 27-летний мужчина напал с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича на сцене во время праздничного концерта. Он пробрался на сцену, где выступал политик, и нанес удар ножом. После нападения Адамовича госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Мэр Гданьска умер в больнице в понедельник, 14 января.
После этого по всей стране прошли многотысячные митинги против ненависти в публичном пространстве.
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