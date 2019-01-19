CNBC: РоSSия успешно испытала новую систему ПВО

По данным американской разведки, ракета пролетела три тысячи километров за 17 минут.

РоSSия в декабре прошлого года провела успешные испытания новой системы противоспутниковой обороны PL-19 Nudol. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в американской разведке.

По их данным за 17 минут ракета пролетела три тысячи километров и успешно достигла цели.

Как отмечают источники, это было уже седьмое по счету испытание роSSийской противоспутниковой системы. В 2018 году РоSSия провела два испытания.

PL-19 Nudol нацелена на уничтожение коммуникационных и навигационных спутников на низкой околоземной орбите, сообщает CNBC.

РоSSия информацию американского издания пока не прокомментировала.

Ранее РФ заявила об испытании "неуязвимой для ПВО" ракеты.