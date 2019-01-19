CNBC: РоSSия успешно испытала новую систему ПВО

По данным американской разведки, ракета пролетела три тысячи километров за 17 минут.

CNBC: РоSSия успешно испытала новую систему ПВО
Фото: Sputnik Deutschland

РоSSия в декабре прошлого года провела успешные испытания новой системы противоспутниковой обороны PL-19 Nudol. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в американской разведке.

По их данным за 17 минут ракета пролетела три тысячи километров и успешно достигла цели.

Как отмечают источники, это было уже седьмое по счету испытание роSSийской противоспутниковой системы. В 2018 году РоSSия провела два испытания.

PL-19 Nudol нацелена на уничтожение коммуникационных и навигационных спутников на низкой околоземной орбите, сообщает CNBC.

РоSSия информацию американского издания пока не прокомментировала.

Ранее РФ заявила об испытании "неуязвимой для ПВО" ракеты.

Напомним, 2 февраля США приостановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тогда же начнется шестимесячный срок, по истечению которого США выйдут из ДРСМД окончательно. Штаты обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 нарушает договор.


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