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Украинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткой Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты. Фото: Макс Требухов В зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные сбили дрон противника, оснащенный осколочной взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр бригады "Холодный Яр" на странице в Facebook. "Бойцы 93 бригады "Холодный Яр" сбили дрон оккупантов. РоSSийские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой. Кустарным способом они украсили дрон переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", - говорится в сообщении. Как отмечается, террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты. "Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ", - добавили украинские военные. Напомним, ранее наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Попасной.

LB.ua

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