Украинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткой

Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.

Украинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткой
Фото: Макс Требухов

В зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные сбили дрон противника, оснащенный осколочной взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр бригады "Холодный Яр" на странице в Facebook.

"Бойцы 93 бригады "Холодный Яр" сбили дрон оккупантов. РоSSийские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой. Кустарным способом они украсили дрон переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", - говорится в сообщении.

Как отмечается, террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.

"Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ", - добавили украинские военные.

Напомним, ранее наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Попасной.


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