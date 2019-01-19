Украина подтвердила готовность к участию в переговорах в "нормандском формате"

Климкин дал совместную с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференцию.

Украина подтвердила готовность к участию в переговорах в "нормандском формате"
Фото: пресс-служба президента

Украина готова к результативным переговорам в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы к встречам в нормандском формате, но это должны быть встречи, ориентированные на результат, должны быть встречи, сфокусированные на безопасности на Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и в Азовском море и, конечно же, на освобождении наших политзаключенных и заложников", - сказал Климкин.

Глава украинского МИД высказал благодарность своему немецкому коллеге за поднятые в переговорах с роSSийской стороной вопросы относительно освобождения украинских моряков, политических узников.

"Эта тема будет оставаться одной из ключевых в дискуссиях наших партнеров с роSSийской стороной", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 12 декабря "нормандская четверка" на уровне советников глав государств обсудила ситуацию в Керченском проливе.

Напомним, что Германия и Франция хотят выступить в качестве посредников в конфликте между Украиной и Россией вокруг доступа в Азовское море через Керченский пролив.


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