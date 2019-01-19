Украина подтвердила готовность к участию в переговорах в "нормандском формате"
Климкин дал совместную с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференцию.
Украина готова к результативным переговорам в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).
Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
"Мы готовы к встречам в нормандском формате, но это должны быть встречи, ориентированные на результат, должны быть встречи, сфокусированные на безопасности на Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и в Азовском море и, конечно же, на освобождении наших политзаключенных и заложников", - сказал Климкин.
Глава украинского МИД высказал благодарность своему немецкому коллеге за поднятые в переговорах с роSSийской стороной вопросы относительно освобождения украинских моряков, политических узников.
"Эта тема будет оставаться одной из ключевых в дискуссиях наших партнеров с роSSийской стороной", - подчеркнул он.
Как сообщалось, 12 декабря "нормандская четверка" на уровне советников глав государств обсудила ситуацию в Керченском проливе.
Напомним, что Германия и Франция хотят выступить в качестве посредников в конфликте между Украиной и Россией вокруг доступа в Азовское море через Керченский пролив.
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Политика
19.01.2019 09:43