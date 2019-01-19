В Сумах во время богослужения в соборе УПЦ МП прогремел взрыв

Полиция открыла дело по статье "Хулиганство".

В Сумах во время богослужения в соборе УПЦ МП прогремел взрыв
Фото: portal-pravoslavie.sumy.ua/

Вечером 18 января во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы прогремел взрыв.

По данным пресс-службы Сумской епархии УПЦ МП, неизвестные бросили устройство, взорвавшееся в притворе храма.

"Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным полиции Сумской области, в 19:24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая и взорвалась.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.

"Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье «Хулиганство»", - сообщают в полиции.

В Православной церкви Украины отреагировали на сообщение о взрыве во время богослужения в Сумах.

"Выражаем категорическое осуждение этого преступления. Слава Богу, что нет пострадавших", - говорится в заявлении.

В пресс-службе ПЦУ напомнили, что лично митрополит Епифаний, другие официальные представители церкви до Объединительного Собора и после него многократно акцентировали на недопустимости актов насилия на почве межконфессиональных отношений, подчеркивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным путем.

Напомним, СБУ предотвратила провокации в Киеве накануне и в день объединительного собора ПЦУ. Организатор планируемых беспорядков рассказал спецслужбам о заказчике из Москвы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за ФиларетаМитрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
Лукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на ДонбассеЛукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на Донбассе
МинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступМинВОТ: РоSSия стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ
РоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - МинобороныРоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - Минобороны
РоSSиянин за тысячу рублей пытался "купить" въезд в УкраинуРоSSиянин за тысячу рублей пытался "купить" въезд в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткойУкраинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткой
Задержаны двое подозреваемых во взрыве в сумском храмеЗадержаны двое подозреваемых во взрыве в сумском храме
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
В столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии, есть погибшиеВ столице Колумбии прогремел взрыв возле полицейской академии, есть погибшие
Каждый пятый судья не смог подтвердить квалификацию во время переаттестацииКаждый пятый судья не смог подтвердить квалификацию во время переаттестации
На мэра Гданська напали во время благотворительного концерта, он в тяжелом состоянииНа мэра Гданська напали во время благотворительного концерта, он в тяжелом состоянии
Советника Семенихина задержали за взрыв гранаты во дворе конотопского депутатаСоветника Семенихина задержали за взрыв гранаты во дворе конотопского депутата
В Софии Киевской в честь Томоса провели третье богослужение за время независимостиВ Софии Киевской в честь Томоса провели третье богослужение за время независимости
Митрополит Епифаний будет служить в Михайловском Златоверхом собореМитрополит Епифаний будет служить в Михайловском Златоверхом соборе
1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения
Последние новости
Подгружаем последние новости