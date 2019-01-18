Правящий архиерей УПЦ МП принял участие в торжествах с Епифанием

Митрополит Софроний отрекся от Московского патриархата, но не был уволен.

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук), который возглавляет одну из епархий УПЦ Московского патриархата, принял участие в церемонии открытия памятника митрополиту Василию (Липкивскому), который освящал митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Митрополит Софроний (слева) с Епифанием и Порошенко
Фото: president.gov.ua
Митрополит Софроний (слева) с Епифанием и Порошенко

Софроний был одним из главных сторонников автокефалии для украинской церкви, но не присутствовал на объединительном соборе 15 декабря, сославшись на здоровье.

В конце декабря в интервью "Главкому" Софроний говорил, что уже не является клириком Московского патриархата, так как не поминает во время службы патриарха Кирилла, но и не входит в состав ПЦУ. При этом он до сих пор указан на сайте УПЦ МП как правящий архиерей и митрополит черкасской епархии.

УПЦ МП не признает Православную церковь Украины. 17 декабря 2018 года синод УПЦ МП уволил Переяслав-Хмельницкого митрополита Александа (Драбинко) и Винницкого митрополита Симеона (Шостацкого), которые пришли на объединительный собор.


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