Военные на Донбассе испытали САУ "Пион"

В районе отвода сил артиллерии на Донбассе провели тактические учения экипажи самоходных артиллерийских установок "Пион".

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что самоходная артустановка "Пион" стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 км. САУ может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами: в свое время она разрабатывалась для поражения вражеской силы ядерным выстрелом.

"Однако, ни одно саамое высокотехничное оружие не способно работать без квалифицированного персонала. Поэтому обучения, как плановые так и внеплановые, для ребят, обслуживающих «Пионы», - дело обычное. Украинские артиллеристы из состава Обьеданих сил, даже находясь в районе отвода сил, не теряют времени зря. Почти ежедневно они совершенствуют свои навыки, работают над повышением боеспособности своего подразделения, и всегда готовы к выполнению поставленной задачи", - отметили в штабе.

Напомнми, ранее президент Петр Порошенко рассказал о "психологическом эффекте" от Javelin на Донбассе.