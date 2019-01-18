Украина разорвала 49 договоров с РоSSией, на очереди еще полсотни
"Сейчас на отработке находится еще почти 50 соглашений. Это, так сказать, второй пакет".
Украина разорвала 49 договоров с РоSSийской Федерацией и планирует разорвать еще примерно столько же.
Об этом на пресс-конференции в пятницу рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.
"По последней информации 49 соглашений с РоSSийской Федерацией прекратили свое существование. Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных", - заявил министр.
Он пообещал последовательно продолжить эту работу.
"Сейчас на отработке находится еще почти 50 соглашений. Это, так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорную базу с РоSSийской Федерацией. Наш принцип очень простой: мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны с Россией. Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан, но это будет делаться очень последовательно", - сказал Климкин.
Напомним, что с 1 апреля прекратит действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией (т.н. Большой договор).
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