Украина разорвала 49 договоров с РоSSией, на очереди еще полсотни

"Сейчас на отработке находится еще почти 50 соглашений. Это, так сказать, второй пакет".

Украина разорвала 49 договоров с РоSSийской Федерацией и планирует разорвать еще примерно столько же.

Об этом на пресс-конференции в пятницу рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

"По последней информации 49 соглашений с РоSSийской Федерацией прекратили свое существование. Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных", - заявил министр.

Он пообещал последовательно продолжить эту работу.

"Сейчас на отработке находится еще почти 50 соглашений. Это, так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорную базу с РоSSийской Федерацией. Наш принцип очень простой: мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны с Россией . Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан, но это будет делаться очень последовательно", - сказал Климкин.