Чиновника главного управления Гоструда Киевской области поймали на взятке
Чиновник задержан в кабинете при получении 8 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры Киева разоблачили в систематическом получении взяток заместителя начальника одного из отделов Главного управления Госслужбы по вопросам труда в Киевской области.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от частных предпринимателей и работников госпредприятий, учреждений и организаций за содействие в предоставлении разрешительных документов для допуска к работе с электрическим оборудованием.
Злоумышленника задержали на рабочем месте во время получения 8 тыс. гривен за выдачу удостоверения и непрепятствования работе частного предприятия. Ранее правоохранители задокументировали факт получения подозреваемым 20 тыс. гривен - первой части неправомерной выгоды.
В служебном кабинете чиновника изъяли 70 тыс. гривен, а по месту жительства - более 120 тыс. долларов США. Ему объявлено о подозрении. Продолжается следствие.
Напомним, ранее во Львове начальник отдела Госаудитслужбы попался на взятке в 30 тыс. гривен.
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