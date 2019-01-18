Чиновника главного управления Гоструда Киевской области поймали на взятке

Чиновник задержан в кабинете при получении 8 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Чиновника главного управления Гоструда Киевской области поймали на взятке
Чиновника задержали на рабочем месте
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры Киева разоблачили в систематическом получении взяток заместителя начальника одного из отделов Главного управления Госслужбы по вопросам труда в Киевской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от частных предпринимателей и работников госпредприятий, учреждений и организаций за содействие в предоставлении разрешительных документов для допуска к работе с электрическим оборудованием.

Злоумышленника задержали на рабочем месте во время получения 8 тыс. гривен за выдачу удостоверения и непрепятствования работе частного предприятия. Ранее правоохранители задокументировали факт получения подозреваемым 20 тыс. гривен - первой части неправомерной выгоды.

Фото: ssu.gov.ua

В служебном кабинете чиновника изъяли 70 тыс. гривен, а по месту жительства - более 120 тыс. долларов США. Ему объявлено о подозрении. Продолжается следствие.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее во Львове начальник отдела Госаудитслужбы попался на взятке в 30 тыс. гривен.


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