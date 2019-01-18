Зеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесе

Шоумен Владимир Зеленский, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, прокомментировал журналистское расследование о его роSSийском бизнесе.

Он настаивает, что "Квартал 95" не работает в РоSSии, а только продает туда свои продукты.

"Ни я, ни студия "Квартал 95", ни каждый из участников нашего коллектива - мы не работаем в РоSSии после того, что РоSSия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, мы там не выступаем, на меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компания "Квартал 95" помогали нашей армии финансами", - сказал Зеленский в ролике, который обнародован в фейсбуке.

"У нашей компании действительного много различных прав. Мы торгуем с 21 страной за рубежом, со всеми странами СНГ . Это правда, мы торгуем интеллектуальными правами: это наши форматы, это наши идеи, это наши сценарии. Деньги эти, деньги от роялти, от продажи этих прав поступают на разные западные компании. Оттуда эти деньги поступают в Украину. Именно в Украине мы тратим на наших работников, на производство нашего контента. Мы работаем только в нашей стране", - заявил шоумен.

Зеленский также принес извинения журналистам программы "Схемы" за хамские ответы: "На меня резко выскочили - я резко отреагировал. Прошу прощения".

Напомним, что у Зеленского нашли три работающие роSSийские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD. Эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.