В 2018 пассажиропоток в направлении РоSSии упал на 15%, - Омелян

По итогам 2018 года пассажиропоток в направлении РоSSийской Федерации упал на 15%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Тенденция продолжается, и мы видим, что по итогам 2018 пассажиропоток в направлении РоSSии снова упал на 15%. Причем, если в РоSSии не более 16%, то в обратном направлении более 15%. Это объективная реальность. Я рад, что украинцы физически выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

По словам министра, Украина развивает направление железнодорожного сообщения с ЕС .

"Более 20 поездов запущены за очень короткий период времени, и мы развиваем как Польшу , так и Венгрию в дальнейшем. В этом году надеюсь словацкое направление запустим. Это только начало истории", - сказал Владимир Омелян.

Напомним, в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию РоSSии в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения. Соответствующие предложения направлены в Кабмин.