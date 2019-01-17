Суд Львова отменил запрет облсовета на русскоязычную музыку

Издатель и журналист Сергей Иванов-Малявин через суд отменил установленный Львовской облсоветом мораторий на воспроизведение русскоязычного культурного продукта на территории области.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Мораторий на русскоязычный культурный продукт (скандальное решение сессии Львовского облсовета №745 от 18 сентября 2018) отменен. Только что. По моему иску. Решение Львовского административного суда. Спасибо здравому смыслу в лице судьи С. Гавдика", - написал Иванов-Малявин.

Сергей Иванов-Малявин является совладельцем и шеф-редактором издательского дома "Галицкие контракты".

Информацию об отмене решения Львовского облсовета изданию ZAXID.NET подтвердили и в Львовском окружном административном суде.

"Могу сказать только, что вчера действительно приняли такое решение, пока изготовили лишь вступительную и резолютивную часть. Собственно, признали противоправным и недействительным решение Львовского областного совета от 18 сентября 2018 №745. По обоснованию сейчас такой информации предоставить не можем, потому что на изготовление решение предусматривается срок 10 дней. Заранее не можем сказать, каким образом судья мотивировал свое решение", - рассказала пресс-секретарь суда Светлана Емельянова.

Главный юрист Львовского облсовета Андрей Мельник заявил, что ОГА подаст апелляцию.

"Мы не согласны с процессуальными действиями по этому делу, поскольку просили отложить рассмотрение дела, т.к. все наши сотрудники были заняты по другим судам. Но судья проигнорировал наше ходатайство и дело рассмотрели без наших представителей. Кроме того, сами истцы не смогли доказать, каким образом этот мораторий нарушает их права. Среди истцов - зарегистрированная в Киеве общественная организация, а мораторий действует только на территории Львовской области, то есть непонятно, каким образом он нарушает права этой организации. Мы это также пытались объяснить судье, но он и это не учел" . - сказал он.

Всего, по словам Мельника, в суд подали три иска с требованием отменить мораторий. Их объединили в одно дело, которое и рассматривали в среду, 16 января (два другие иска подали организация "Украинский выбор" и харьковский адвокат Роман Лихачев).

Напомним, в 2016 году Львовский облсовет запретил выступление на территории области певцов и эстрадных исполнителей, которые гастролировали в РоSSии. А в сентябре 2018 года Львовская область ввела мораторий на использование русскоязычного культурного продукта.

Мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта также ввели Житомирский, Тернопольский, Волынский и Ивано-Франковский облсоветы.

Также в декабре прошлого года Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального. Ранее такое решение принял Херсонский облсовет.