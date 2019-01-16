Послы ЕС согласовали санкции против сотрудников ГРУ РоSSии "Петрова" и "Боширова"
Окончательное голосование за санкции ожидается в понедельник, 21 января.
Послы Евросоюза согласовали санкции в отношении четырех офицеров ГРУ РФ. Среди них - "Александр Петров" (Анатолий Чепига) и "Руслан Боширов" (Александр Мишкин), которых обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его словам, в санкционный список также войдут "пять человек из Сирии", имена этих людей Йозвяк не уточнил.
После согласования послами Европарламент должен проголосовать за введение санкций, ожидается, что голосование пройдет в понедельник, 21 января.
Санкции включают визовые ограничения и заморозку банковских счетов.
Напомним, накануне Организация по запрещению химического оружия внесла нервно-паралитичекий агент "Новичок" в список запрещенных. Таким образом, санкции в отношении сотрудников роSSийского ГРУ являются первыми санкциями ЕС за использование химического оружия.
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