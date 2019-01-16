Миссия ОБСЕ получит новое оборудование и камеры

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе получит новое оборудование и камеры.

Об этом на пресс-конференции в Северодонецке сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня была очень хорошая дискуссия относительно того, что нужно для более эффективной работы ОБСЕ . Могу сказать, не вдаваясь в детали, поскольку эта информация еще обрабатывается, что СММ получит новое оборудование, новые камеры, которые намного лучше будут фиксировать обстрелы. ОБСЕ будет более эффективно использовать дроны", - сказал он, комментируя поездку с главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком на Донбасс.

По его словам, стороны также обсудили логику эффективного патрулирования наблюдателями.

" ОБСЕ просто фиксирует, но то, что РоSSия будет и дальше дестабилизировать тут ситуацию, это мы прекрасно понимаем", - сказал министр.

"Нам очень важно, чтобы СММ в конце концов имела реальный доступ к территории Донбасса, чтобы каждый случай когда пытаются атаковать дроны ОБСЕ или их сбивают осуждался не только политически, но и приводил к новым мерам давления", - резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ . Ее мандат действует до 31 марта 2019 года, но, очевидно, будет продлен.

СММ - это невооруженная гражданская миссия, которая работает во всех регионах Украины. Ее основные задачи - это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. Деятельность миссии в основном сосредоточена на Донбассе.