РоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - Минобороны

Военные понимают, что награды будут доказательствами против них в суде.

Боевики на параде в Донецке, 2018 год

РоSSийские наемники на оккупированном Донбассе отказываются от наград за участие в боевых действиях, так как опасаются, что такие награды станут доказательствами против них в уголовных делах. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, роSSийское оккупационное командование пытается любым способом повысить мотивацию личного состава к прохождению службы в составе передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ . В частности, оккупантами распространяются слухи о повышении денежного довольствия военнослужащим роSSийских оккупационных войск, которые непосредственно участвуют в боевых действиях и награждены т.н. отличиями "Участник боевых действий", - сказано в сообщении.

Разведчики отмечают, что "значительное количество этих военнослужащих роSSийских оккупационных войск" отказываются оформлять документы на получение таких наград.

"Кандидаты для поощрения" также опасаются, что списки награжденных будут обнародованы и будут служить доказательной базой на предстоящем судебном процессе над ними", - отмечает Минобороны.

Напомним, в декабре 2018 года Министерство юстиции Украины передало в Европейский суд по правам человека подробную информацию о роSSийских военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе.