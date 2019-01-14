Популярный киевский храм перешел в управление ПЦУ

Храм при Главном военном клиническом госпитале подчинялся УПЦ МЦ более 20 лет.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале в Киеве перешел в управление Единой Украинской церкви.

Об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что данный храм подчинялся УПЦ МЦ более 20 лет. Такие изменение в правлении предложил сам священник, а прихожане единогласно поддержали его.

По мнению большинства прихожан, они хотели бы приходить в этот храм, не думая, что он принадлежит Московскому Патриархату. Посетители церкви хорошо относятся к таким переменам, понимая, что вопрос управления храмом также связан с политической проблемой войны и мира в стране.

Храм находится на территории киевского военного госпиталя. Настоятель отец Олег Скнарь долгое время был военным капелланом (несмотря на официальный запрет такой деятельности для священников МП).

Имя патриарха Кирилла здесь не упоминается за воскресными службами (что положено по канону воскресных служб) ещё с начала Майдана. При этом патриарх Варфоломей стал поминаться сразу после 11-го октября (что вызывало крайне резкую реакцию в управленской верхушке МП).

Решение о переходе в ПЦУ настоятелем и прихожанами было принято сразу после проведения Собора, однако - для соблюдения всех юридических формальностей - ожидали получение Томоса.

Всего на сегодня в Киеве два прихода перешли из МП в ПЦУ.

Напомним, ранее в селе Ворсовка Малинского района Житомирщины, община которого первой в области заявила о переходе в Православную церковь Украины, люди не пустили в храм священников бывшей УПЦ Московского патриархата.