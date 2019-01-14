Храм УПЦ МП в Коломые перешел в ПЦУ

На сегодняшней литургии не упомянули Кирилла и Онуфрия.

В Коломые Николаево-Успенский собор, ранее принадлежавший к УПЦ Московского патриархата, перешел в Православную церковь Украины. Об этом сообщает местный сайт "Зеркало медиа".

"Сегодня, 13 января, во время Службы Божьей в Николаево-Успенском соборе, на бул. Леси Украинки в Коломые, который принадлежал Московскому патриархату, молились за патриарха Константинопольского Варфоломея и митрополита Киевского Епифания, а не, как обычно, за Кирилла и Онуфрия", - говорится в сообщении.

По информации издания, в знак протеста один из священников и несколько прихожан во время литургии покинули собор.

Приход УПЦ МП в Коломые относился к Ивано-Франковской и Коломыйской епархии. Ее возглавляет епископ Серафим (Зализницкий).

Напомним, что в ПЦУ перешли уже около 50 приходов УПЦ МП. Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш ранее спрогнозировал тысячи переходов из УПЦ МП в новую Православную церковь Украины. Он также указал алгоритм перехода громад в ПЦУ.