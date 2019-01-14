Храм УПЦ МП в Коломые перешел в ПЦУ
На сегодняшней литургии не упомянули Кирилла и Онуфрия.
В Коломые Николаево-Успенский собор, ранее принадлежавший к УПЦ Московского патриархата, перешел в Православную церковь Украины. Об этом сообщает местный сайт "Зеркало медиа".
"Сегодня, 13 января, во время Службы Божьей в Николаево-Успенском соборе, на бул. Леси Украинки в Коломые, который принадлежал Московскому патриархату, молились за патриарха Константинопольского Варфоломея и митрополита Киевского Епифания, а не, как обычно, за Кирилла и Онуфрия", - говорится в сообщении.
По информации издания, в знак протеста один из священников и несколько прихожан во время литургии покинули собор.
Приход УПЦ МП в Коломые относился к Ивано-Франковской и Коломыйской епархии. Ее возглавляет епископ Серафим (Зализницкий).
Напомним, что в ПЦУ перешли уже около 50 приходов УПЦ МП. Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш ранее спрогнозировал тысячи переходов из УПЦ МП в новую Православную церковь Украины. Он также указал алгоритм перехода громад в ПЦУ.
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14.01.2019 09:45