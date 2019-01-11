На Донбассе ранен украинский военный

Сегодня утром боевики совершили два обстрела в зоне боевых действий на Донбассе, в результате получил ранения один украинский военный. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык.

Согласно сообщению, раненый боец оперативно доставлен в госпиталь.

Известно, что обстрелы велись на донецком направлении, в районе населенных пунктов Водяное и Гнутово.

Мотузянык также сообщил, что по данным разведки боекиви проводят практические стрельбы на полигонах Донецкой и Луганской областей, в частности, за последние два дня боевики и роSSийские военные провели стрельбы из артиллерийских систем и минометов калибра 122 и 152 мм.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС было зафиксировано три обстрела, с полуночи и до утра боевики соблюдали режим тишины.