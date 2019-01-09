Пойманный на взятке пограничник пытался съесть $200 при задержании

Инспектор регулярно брал деньги за содействие в контрабанде сигарет.

Пойманный на взятке пограничник пытался съесть $200 при задержании
Пограничник пытался при задержании съесть взятку
Фото: npu.gov.ua

В Закарпатской области правоохранители задержали инспектора пограничной службы во время получения им части взятки в размере 200 долларов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Установлено, что инспектор погранслужбы пункта пропуска «Лужники» за определенное вознаграждение помогает гражданам с контрабандой, а именно - в содействии в беспрепятственном перемещении табачных изделий из Украины в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

В частности, полиция задокументировала факт вымогательства 1 тыс. долларов. Деньги пограничник получал частями.

"Сегодня, 9 января, во время получения последней части взятки в размере 200 долларов инспектора задержали оперативники управления защиты экономики Нацполиции, следователи территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Львов и прокуроры военной прокуратуры Западного региона Украины. Чтобы избавиться предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть", - сообщили в Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

В настоящее время инспектор задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Открыто уголовное производство, а также проверяется причастность других сотрудников пункта пропуска к коррупционной деятельности.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Госпогранслужбе сообщили, что в 2018 году было зафиксировано 780 попыток подкупа персонала.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в УкраинеNASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
Комиссия ВМС лишила матроса статуса участника боевых действий за дезертирствоКомиссия ВМС лишила матроса статуса участника боевых действий за дезертирство
На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалииНа Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии
Блок рекламы


Похожие новости
Начальник управления одной из РГА Харькова попался на взяткеНачальник управления одной из РГА Харькова попался на взятке
Пограничники США применили слезоточивый газ против мигрантов из МексикиПограничники США применили слезоточивый газ против мигрантов из Мексики
Заммэра Геническа задержали на взятке 28 тысяч гривен
За год пограничники 780 раз отказывались от взяток, - ГПСУЗа год пограничники 780 раз отказывались от взяток, - ГПСУ
Пропавшего в Одесской области пограничника нашли мертвымПропавшего в Одесской области пограничника нашли мертвым
Украинец пытался вывезти в РоSSию разобранный на части пулеметУкраинец пытался вывезти в РоSSию разобранный на части пулемет
РоSSийских пограничников, захвативших украинские корабли, представят к наградеРоSSийских пограничников, захвативших украинские корабли, представят к награде
Грымчак попытался подраться с Мураевым в прямом эфиреГрымчак попытался подраться с Мураевым в прямом эфире
Главная военная прокуратура Украины объявила подозрение 8 роSSийским пограничникамГлавная военная прокуратура Украины объявила подозрение 8 роSSийским пограничникам
РоSSийские пограничники подбили катер "Бердянск", есть раненыйРоSSийские пограничники подбили катер "Бердянск", есть раненый
Последние новости
Подгружаем последние новости