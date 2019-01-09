Пойманный на взятке пограничник пытался съесть $200 при задержании

В Закарпатской области правоохранители задержали инспектора пограничной службы во время получения им части взятки в размере 200 долларов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Установлено, что инспектор погранслужбы пункта пропуска «Лужники» за определенное вознаграждение помогает гражданам с контрабандой, а именно - в содействии в беспрепятственном перемещении табачных изделий из Украины в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

В частности, полиция задокументировала факт вымогательства 1 тыс. долларов. Деньги пограничник получал частями.

"Сегодня, 9 января, во время получения последней части взятки в размере 200 долларов инспектора задержали оперативники управления защиты экономики Нацполиции, следователи территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Львов и прокуроры военной прокуратуры Западного региона Украины. Чтобы избавиться предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть", - сообщили в Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

В настоящее время инспектор задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Открыто уголовное производство, а также проверяется причастность других сотрудников пункта пропуска к коррупционной деятельности.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Госпогранслужбе сообщили, что в 2018 году было зафиксировано 780 попыток подкупа персонала.