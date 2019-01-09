В ходе инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу икон, - Нищук

Вывоз ценностей мог произойти еще до 2003 года.

Во время инвентаризации Киево-Печерской лавры проверка выявила исчезновение некоторых икон.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал министр культуры Евгений Нищук.

"Полную инвентаризацию уже частично провели. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавры. Да, мы делали эти сверки. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - рассказал Нищук.

Министр предположил, что вывоз упомянутых ценностей мог произойти еще в период до 2003 года.

По словам Евгения Нищука, относительно исчезновения этих икон после проработки всех документов будет проведен отдельный брифинг.

Напомним, Министерство культуры Украины впервые за 30 лет начало проверку имущества в Киево-Печерской лавре, которую до сих пор арендует УПЦ МП. Ранее в Министерстве культуры допустили возможность расторжения такой аренды.