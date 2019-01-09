Неизвестные ограбили квартиру главы "Народного руха" Кривенко

"Вынесли даже крестики, в которых детей крестили. Гниды".

Неизвестные ограбили квартиру главы "Народного руха" Кривенко
Виктор Кривенко
Фото: facebook.com/viktor.kryvenko.1

Народный депутат, лидер партии "Народный рух Украины" Виктор Кривенко сообщил, что его квартиру ограбили.

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили. Гниды", - написал политик в фейсбуке.

Что именно украли злоумышленники, депутат не сообщил.

Виктор Кривено был избран в Верховную Раду восьмого созыва в 2014 году по списку партии "Самопомощь". В сентябре 2015 года "Самопомощь" исключила Кривенко. В марте 2016 года депутат вошел в БПП. В апреле Кривенко вступил в партию "Народный Рух".


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