Четыре победителя минкультовского конкурса "патриотических кинопроектов" отказались от денег

Министерство культуры заключило 65 контрактов на производство фильмов патриотической направленности по результатам конкурса, проведенного в 2018 году.

Об этом сообщает издание Детектор медиа.

В ответе на запрос издания Минкульт сообщил, что четыре победителя "патриотического питчинга" отказались от денег, а еще четыре - поменяли режиссеров.

В целом Кабмин утвердил перечень из 69 победителей конкурса кинопроектов патриотической направленности. Но в результате от финансирования отказались производители проектов "Воля" (компания "Пронто фильм"), "Шериф" ("Прокино"), "Больше, чем другим" (киностудия им. Довженко) и "Мишень Антихриста" ("Ганзафильм").

По данным Минкульта, на трех проектах поменялись режиссеры: военную драму "Возвращение" снимет Заза Буадзе (вместо Тараса Ткаченко), сериал "Козаки" - Александр Березань (вместо Павла Острикова), документальный фильм "Высота 307’5" - Евгения Цветанская вместо Снежаны Потапчук. При этом Детектор медиа обнаружил еще одну замену режиссера, проверив дополнительные договоры на Prozorro: по этим данным, производством сериала "Подорожники" займется режиссер Владимир Харченко, тогда как на питчинг фильм подали с режиссером Кристиной Сиволап.

Издание также опубликовало полный перечень проектов, с которыми министерство культуры заключило контракты, с указанием суммы господдержки:

Фото: Детектор медиа

Фото: Детектор медиа

Напомним, министерство культуры в 2018 году провело конкурс патриотических кино- и телепроектов, в результате которых ведомство распределит 550 млн грн (500 млн - из бюджета 2018 года, 50 - из бюджета 2019-го). В госбюджет 2019 года также планировалось внести статью "Создание и распространение фильмов патриотической направленности" и ввести ее в распоряжение Украинского культурного фонда, но в результате 500 млн грн, которые планировалось передать на "патриотическое кино", передали в УКФ, который распределит их на аудиовизуальные проекты согласно собственным процедурам.