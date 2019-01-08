Харьковского инженера уличили в незаконном сотрудничестве с военной компанией из Азии

Техпомощь в военно-технической сфере может осуществляться только с разрешения Госслужбы экспортного контроля.

Харьковского инженера уличили в незаконном сотрудничестве с военной компанией из Азии
СБУ
Фото: Lb.ua

Сотрудники Службы безопасности под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили бывшего сотрудника одной из научно-исследовательских учреждений Харькова в незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией. За денежное вознаграждение он оказывал иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что, согласно украинскому законодательству, техническая помощь в военно-технической сфере может осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Следственные действия продолжаются в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Напомним, в декабре прошлого года из Украины пытались вывезти комплектующие к Ил-76 на $100 тысяч.


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