Украина уже пять лет является главным объектом роSSийской дезинформации, - отчет EU vs Disinformation
Основа информационной войны РФ - дегуманизация, деморализация и обвинения.
Украина уже пять лет является основной целью информационной войны со стороны РоSSии. Так, в 2018 году Украина фигурировала в 461 из 1 тыс. случаев дезинформации в роSSийских СМИ.
Об этом говорится в отчете EU vs Disinformation ("ЕС против дезинформации") за прошлый год, передает "Голос Америки".
Так, в сообщениях рассчитанных на роSSийскую аудиторию, РоSSия "пыталась дегуманизировать украинцев, выставляя киевскую власть как циничных потомков нацизма 20-го века".
"На украинскую аудиторию, которая лучше знает собственных чиновников, такая дезинформация может не оказать влияния, однако, против них направлены сообщения дезинформации, которые имеют целью деморализовать украинский, умаляя военные возможности Украины", - отмечают аналитики.
Западных зрителей роSSийская кампания по дезинформации пытается убедить в том, что Украина виновата в конфликте с Россией, в частности - по вопросу конфликта в Азовском море, а также стремится посеять сомнения относительно роли РоSSии в причастности к крушению рейса МН17 на Донбассе.
РоSSия также пытается представить политические изменения в Украине в виде провалов. Например, недавно роSSийский государственный "Первый канал" показал сюжет о "разочарованном украинце", который на самом деле оказался белорусским актером. По мнению исследователей, такие сообщения также направлены и на роSSийскую аудиторию, которая могла бы стремиться к подобным изменениям в собственной стране и черпать вдохновение из событий в Украине.
"Прокремлевская дезинформация об Украине нацелена на аудиторию в РоSSии, в Украине и в третьих странах, включая Запад. Внутренней аудитории РФ показывает сообщения, направленные на дегуманизацию украинцев и показывают украинскую власть современными последователями нацизма", - говорится в отчете.
Напомним, в 2019 году Брюссель решил направить в пять раз больше средств и больше кадров на борьбу с роSSийской пропагандой, чем в 2018 году.
В декабре прошлого года Европейская комиссия сообщила, что разработала план противодействия дезинформации со стороны РФ. Его главная цель - не допустить вмешательства Кремля во время выборов в Европарламент в мае 2019 года, а также во время выборов в странах ЕС в 2020 году
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