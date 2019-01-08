Основа информационной войны РФ - дегуманизация, деморализация и обвинения.

Украина уже пять лет является основной целью информационной войны со стороны РоSSии. Так, в 2018 году Украина фигурировала в 461 из 1 тыс. случаев дезинформации в роSSийских СМИ .

Об этом говорится в отчете EU vs Disinformation (" ЕС против дезинформации") за прошлый год, передает "Голос Америки".

Так, в сообщениях рассчитанных на роSSийскую аудиторию, РоSSия "пыталась дегуманизировать украинцев, выставляя киевскую власть как циничных потомков нацизма 20-го века".

"На украинскую аудиторию, которая лучше знает собственных чиновников, такая дезинформация может не оказать влияния, однако, против них направлены сообщения дезинформации, которые имеют целью деморализовать украинский, умаляя военные возможности Украины", - отмечают аналитики.

Западных зрителей роSSийская кампания по дезинформации пытается убедить в том, что Украина виновата в конфликте с Россией , в частности - по вопросу конфликта в Азовском море, а также стремится посеять сомнения относительно роли РоSSии в причастности к крушению рейса МН17 на Донбассе.

РоSSия также пытается представить политические изменения в Украине в виде провалов. Например, недавно роSSийский государственный "Первый канал" показал сюжет о "разочарованном украинце", который на самом деле оказался белорусским актером. По мнению исследователей, такие сообщения также направлены и на роSSийскую аудиторию, которая могла бы стремиться к подобным изменениям в собственной стране и черпать вдохновение из событий в Украине.

"Прокремлевская дезинформация об Украине нацелена на аудиторию в РоSSии, в Украине и в третьих странах, включая Запад. Внутренней аудитории РФ показывает сообщения, направленные на дегуманизацию украинцев и показывают украинскую власть современными последователями нацизма", - говорится в отчете.

Напомним, в 2019 году Брюссель решил направить в пять раз больше средств и больше кадров на борьбу с роSSийской пропагандой, чем в 2018 году.