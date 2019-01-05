NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине

Директор Агентства принял такое решение под давлением конгрессменов.

NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
Дмитрий Рогозин

Американское космическое агентство (NASA) отложило на неопределенное время визит в США руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который находится под санкциями США за его роль в аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сообщает USA Today.

"NASA сообщило роSSийскому космическому агентству "Роскосмос", что запланированный визит генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль 2019 года, необходимо отложить", - заявила пресс-секретарь директора NASA Меган Пауэрс.

Новая дата визита назначена не была.

Директор NASA Джим Брайденстайн принял такое решение под давлением конгрессменов, отмечает издание.

С критикой визита Рогозина выступили сенаторы-демократы Марк Уорнер и Джинн Шехина, член комитета по ассигнованиям, который финансирует NASA.

"Послание Америки Кремлю должно быть однозначным - у действий есть последствия", - заявила Шехина.

"Приглашение администратора Брайденстайна Дмитрию Рогозину, одному из ведущих архитекторов кремлевской кампании агрессии против соседей, обесценивает наше послание и подрывает основные цели национальной безопасности США", - подчеркнула она.

Приглашение Рогозина было согласовано заранее, и министерство финансов США в июне предоставило разрешение Рогозину посетить США.

Отметим, 17 марта 2014 года администрацией президента США Барака Обамы за участие в аннексии Крыма в отношении Рогозина, в числе прочих роSSийских и украинских политиков, были введены санкции, которые предусматривают запрет на въезд в США, Канаду, страны ЕС, Швейцарию и Австралию, а также арест активов, находящихся на территориях этих стран. Рогозин саркастически отнёсся к своему попаданию в санкционный список, заявив, что ни счетов, ни недвижимости за пределами РоSSии не имеет.

Ранее Рогозин занимал пост вице-премьер-министра РоSSии. До этого он курировал военно-промышленный комплекс и, в частности, отвечал за строительство космодрома "Восточный", которое сопровождалось коррупционными скандалами и забастовками рабочих. За время, на протяжении которого Рогозин курировал космическую отрасль, девять запусков роSSийских ракет-носителей закончились неудачами.


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