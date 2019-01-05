NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
Директор Агентства принял такое решение под давлением конгрессменов.
Американское космическое агентство (NASA) отложило на неопределенное время визит в США руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который находится под санкциями США за его роль в аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сообщает USA Today.
"NASA сообщило роSSийскому космическому агентству "Роскосмос", что запланированный визит генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль 2019 года, необходимо отложить", - заявила пресс-секретарь директора NASA Меган Пауэрс.
Новая дата визита назначена не была.
Директор NASA Джим Брайденстайн принял такое решение под давлением конгрессменов, отмечает издание.
С критикой визита Рогозина выступили сенаторы-демократы Марк Уорнер и Джинн Шехина, член комитета по ассигнованиям, который финансирует NASA.
"Послание Америки Кремлю должно быть однозначным - у действий есть последствия", - заявила Шехина.
"Приглашение администратора Брайденстайна Дмитрию Рогозину, одному из ведущих архитекторов кремлевской кампании агрессии против соседей, обесценивает наше послание и подрывает основные цели национальной безопасности США", - подчеркнула она.
Приглашение Рогозина было согласовано заранее, и министерство финансов США в июне предоставило разрешение Рогозину посетить США.
Отметим, 17 марта 2014 года администрацией президента США Барака Обамы за участие в аннексии Крыма в отношении Рогозина, в числе прочих роSSийских и украинских политиков, были введены санкции, которые предусматривают запрет на въезд в США, Канаду, страны ЕС, Швейцарию и Австралию, а также арест активов, находящихся на территориях этих стран. Рогозин саркастически отнёсся к своему попаданию в санкционный список, заявив, что ни счетов, ни недвижимости за пределами РоSSии не имеет.
Ранее Рогозин занимал пост вице-премьер-министра РоSSии. До этого он курировал военно-промышленный комплекс и, в частности, отвечал за строительство космодрома "Восточный", которое сопровождалось коррупционными скандалами и забастовками рабочих. За время, на протяжении которого Рогозин курировал космическую отрасль, девять запусков роSSийских ракет-носителей закончились неудачами.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.