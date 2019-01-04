Парубий и Порошенко едут в Турцию на вручение Томоса

Украинская делегация во главе с президентом 5-6 января посетит Турцию.

Парубий и Порошенко едут в Турцию на вручение Томоса
Петр Порошенко, митрополит Епифаний и Андрей Парубий (архивное фото)
Фото: Макс Требухов

5-6 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с президентом Петром Порошенко осуществит рабочий визит в Турцию.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что на 5 января напланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

"Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского Патриарха Варфоломея, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины Порошенко", - говорится в сообщении.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии, а также в Церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

"Члены делегации также посетят могилу украинского политического деятеля В.В.Мурського на Католическом кладбище", - отмечается в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия.

Официальное подписание Томоса об автокефалии поместной ПЦУ начнется 5 января, а 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию.


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