Мининфраструктуры обещает "очистить" Центральный ж/д вокзал Киева от преступников и бездомных

"Зачистка" должна завершиться в течение месяца.

Министерство инфраструктуры совместно с Национальной полицией намерены до февраля избавить Центральный железнодорожный вокзал в Киеве от криминалитета и бездомных. Об этом заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк написал на своей странице в Фейсбуке.

"Наша задача - уже через месяц навести порядок на вокзале и избавить его от скопления криминального элемента и бездомных; пассажир должен себя чувствовать комфортно и в безопасности", - написал Лавренюк.

В ближайшее время на вокзале появится сервисная служба Нацполиции, в эксплуатацию будет введена сотня видеокамер, ежедневно 50 бойцов спецподразделения "ТОР" (тактико-оперативное реагирование) департамента патрульной полиции будут контролировать ситуацию на вокзале.

Лавренюк отметил, что в последнее время криминогенная ситуация на территории вокзала существенно ухудшилась, одиночные кражи начали приобретать системный характер, появились случаи открытых и дерзких ограблений, особенно пассажиров, отправляющихся в международное сообщение.

Согласно сообщению, в этом году планируется реализовать подобный эксперимент во всех городах "миллионниках", и вернуться к практике сопровождения пассажирских поездов нарядами правоохранителей.

Напомним, в конце декабря прокуратура передала в суд материалы дела против полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском железнодорожном вокзале.