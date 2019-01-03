Мининфраструктуры обещает "очистить" Центральный ж/д вокзал Киева от преступников и бездомных

"Зачистка" должна завершиться в течение месяца.

Мининфраструктуры обещает
Центральний залізничний вокзал Києва
Фото: Макс Требухов

Министерство инфраструктуры совместно с Национальной полицией намерены до февраля избавить Центральный железнодорожный вокзал в Киеве от криминалитета и бездомных. Об этом заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк написал на своей странице в Фейсбуке.

"Наша задача - уже через месяц навести порядок на вокзале и избавить его от скопления криминального элемента и бездомных; пассажир должен себя чувствовать комфортно и в безопасности", - написал Лавренюк.

В ближайшее время на вокзале появится сервисная служба Нацполиции, в эксплуатацию будет введена сотня видеокамер, ежедневно 50 бойцов спецподразделения "ТОР" (тактико-оперативное реагирование) департамента патрульной полиции будут контролировать ситуацию на вокзале.

Лавренюк отметил, что в последнее время криминогенная ситуация на территории вокзала существенно ухудшилась, одиночные кражи начали приобретать системный характер, появились случаи открытых и дерзких ограблений, особенно пассажиров, отправляющихся в международное сообщение.

Согласно сообщению, в этом году планируется реализовать подобный эксперимент во всех городах "миллионниках", и вернуться к практике сопровождения пассажирских поездов нарядами правоохранителей.

Напомним, в конце декабря прокуратура передала в суд материалы дела против полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском железнодорожном вокзале.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"
США вышли из ЮНЕСКОСША вышли из ЮНЕСКО
США требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американцаСША требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американца
Генпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения делГенпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения дел
Полиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в ГизеПолиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в Гизе
Блок рекламы


Похожие новости
Дело экс-замначальника МВД Киева за избиение активистов "Автомайдана" ушло в судДело экс-замначальника МВД Киева за избиение активистов "Автомайдана" ушло в суд
Окружной админсуд Киева остановил приказ об увольнении ректора НМУ АмосовойОкружной админсуд Киева остановил приказ об увольнении ректора НМУ Амосовой
Прокуратура Киева объявила в розыск мужчину, облившего Шабунина зеленкойПрокуратура Киева объявила в розыск мужчину, облившего Шабунина зеленкой
Центр Киева охраняют 4 тысячи полицейскихЦентр Киева охраняют 4 тысячи полицейских
На время проведения Объединительного собора центр Киева возьмут под усиленную охрануНа время проведения Объединительного собора центр Киева возьмут под усиленную охрану
Жюри рекомендовало отменить конкурс на талисман КиеваЖюри рекомендовало отменить конкурс на талисман Киева
ГПУ завершила расследование в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда КиеваГПУ завершила расследование в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева
В центральной синагоге Киева настаивают, что за ними следило именно НАБУВ центральной синагоге Киева настаивают, что за ними следило именно НАБУ
В кабинете замначальника отдела уголовного розыска полиции Киева изъяли $104 тысячВ кабинете замначальника отдела уголовного розыска полиции Киева изъяли $104 тысяч
Противодействовать РоSSии в Азовском регионе могут решительные действия не только Киева, но и Брюсселя и Вашингтона, - экспертПротиводействовать РоSSии в Азовском регионе могут решительные действия не только Киева, но и Брюсселя и Вашингтона, - эксперт
Последние новости
Подгружаем последние новости