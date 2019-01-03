Симоненко пятый раз будет баллотироваться в президенты

Коммунистическая партия выдвинула кандидатом в президенты председателя партии Петра Симоненко. Об этом сам Симоненко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"54 съезд КПУ, который прошел сегодня в Киеве , принял решение об участии партии в президентских выборах и утвердил мою кандидатуру в качестве претендента на пост Президента Украины", - написал Симоненко.

Это будут уже пятые выборы для Симоненко. Самыми успешными для него были выборы президента в 1999 году, когда он прошел во второй тур, где проиграл Леониду Кучме с результатом 37,80% голосов.

Через пять лет он был уже только четвертым с 4,97% голосов, в 2010-м - шестым с 3,54% голосов. В 2014 году за Симоненко проголосовали лишь 1,51% избирателей.

Судя по сообщению Компартии, на победу в 2019 году Симоненко не рассчитывает. Он заявил, что избирательная кампания будет "драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".

Напомним, что Министерство юстиции уже четвертый год пытается через суды запретить деятельность Коммунистической партии. В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева поддержал иск Минюста, но Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2017 года остановил производство по данному делу.

Он решил, что необходимо дождаться выводов Конституционного суда по поводу закона о декоммунизации.

В ноябре 2018 года эту позицию поддержал Верховный Суд.