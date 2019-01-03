Симоненко пятый раз будет баллотироваться в президенты

КПУ сегодня провела съезд в Киеве.

Симоненко пятый раз будет баллотироваться в президенты
Петр Симоненко
Фото: Макс Левин

Коммунистическая партия выдвинула кандидатом в президенты председателя партии Петра Симоненко. Об этом сам Симоненко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"54 съезд КПУ, который прошел сегодня в Киеве, принял решение об участии партии в президентских выборах и утвердил мою кандидатуру в качестве претендента на пост Президента Украины", - написал Симоненко.

Это будут уже пятые выборы для Симоненко. Самыми успешными для него были выборы президента в 1999 году, когда он прошел во второй тур, где проиграл Леониду Кучме с результатом 37,80% голосов.

Через пять лет он был уже только четвертым с 4,97% голосов, в 2010-м - шестым с 3,54% голосов. В 2014 году за Симоненко проголосовали лишь 1,51% избирателей.

Судя по сообщению Компартии, на победу в 2019 году Симоненко не рассчитывает. Он заявил, что избирательная кампания будет "драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".

Напомним, что Министерство юстиции уже четвертый год пытается через суды запретить деятельность Коммунистической партии. В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева поддержал иск Минюста, но Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2017 года остановил производство по данному делу.

Он решил, что необходимо дождаться выводов Конституционного суда по поводу закона о декоммунизации.

В ноябре 2018 года эту позицию поддержал Верховный Суд.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"
США вышли из ЮНЕСКОСША вышли из ЮНЕСКО
США требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американцаСША требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американца
Генпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения делГенпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения дел
Полиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в ГизеПолиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в Гизе
Блок рекламы


Похожие новости
"Справедливость" выдвинула Наливайченко в президенты"Справедливость" выдвинула Наливайченко в президенты
"Самопомощь" выдвинула Садового в президенты"Самопомощь" выдвинула Садового в президенты
Зеленский объявил о выдвижении в президентыЗеленский объявил о выдвижении в президенты
Бывший министр экологии подал документы на регистрацию кандидатом в президентыБывший министр экологии подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
Митрополит Епифаний будет служить в Михайловском Златоверхом собореМитрополит Епифаний будет служить в Михайловском Златоверхом соборе
Секунда политической рекламы на ТВ будет стоить до 5,7 тыс. грнСекунда политической рекламы на ТВ будет стоить до 5,7 тыс. грн
Зеленский "серьезно думает" о выдвижении в президентыЗеленский "серьезно думает" о выдвижении в президенты
В начале 2019 будет объявлена конкретная дата поездок в Грузию по внутренним украинским паспортамВ начале 2019 будет объявлена конкретная дата поездок в Грузию по внутренним украинским паспортам
"Народный фронт" выдвинет кандидата в президенты на съезде в феврале"Народный фронт" выдвинет кандидата в президенты на съезде в феврале
Порошенко упрекнул "известных" кандидатов в президенты в причастности к развалу армииПорошенко упрекнул "известных" кандидатов в президенты в причастности к развалу армии
Последние новости
Подгружаем последние новости