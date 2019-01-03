Безвизом с ЕС уже воспользовались 2 млн украинцев, - Порошенко

Украина имеет безвизовый режим с более 100 странами мира.

Безвизом с ЕС уже воспользовались 2 млн украинцев, - Порошенко
Безвизом с ЕС уже воспользовались 2 млн украинцев
Фото: depositphotos.com/rossandhelen

Президент Петр Порошенко сообщил, что безвизовым режимом с Европейским Союзом уже воспользовались 2 млн украинцев.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что Украина имеет безвизовый режим с более чем 100 странами.

"Сейчас мы имеем безвизовый режим с более 100 странами мира. И мы продолжаем открывать мир для Украины, а Украину - для мира!, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2017 года. За первый год действия безвиза за границу по новым правилам съездили 555 тыс. украинцев.

По данным Госпогранслужбы, безвизом с ЕС пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки.


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