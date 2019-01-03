Дело экс-замначальника МВД Киева за избиение активистов "Автомайдана" ушло в суд

Экс-чиновник обвиняется в задержании активистов "Автомайдана" в ночь с 22 на 23 января 2014 года в Киеве.

Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении экс-заместителя начальника управления МВД Киева - начальника криминальной милиции по факту избиения в январе 2014 года участников "Автомайдана" передан в суд.

Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Экс-чиновник обвиняется в организации с привлечением гражданских лиц (т.н."титушек"), сотрудников оперативных подразделений и столичного спецподразделения "Беркут" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул. Щорса в Киеве возле городской больницы №17 незаконных задержаний 6 активистов общественного движения "Автомайдан", применении к ним насилия, нанесения им телесных повреждений разной степени тяжести и преднамеренного повреждения их автомобилей.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.371, ч.2 ст.372, ст.340 Уголовного кодекса Украины (организация, руководство подготовкой и совершением по предварительному сговору группой лиц заведомо незаконного задержания; организация привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности, совмещенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения; организация незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, совершенного служебным лицом, по предварительному сговору группой лиц).

Также в ведомстве отмечают, что по этому эпизоду преступления, кроме вышеупомянутого чиновника, к уголовной ответственности привлечено еще 18 правоохранителей, в частности, 13 сотрудников спецподразделения "Беркут", в том числе командир полка и командир роты, замначальника управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков, начальник отдела и 8 гражданских лиц ("титушек").

Кроме того, выдвинуто обвинение и руководителю аппарата суда в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение неправдивых сведений в эту систему) при распределении дел между судьями при избрании задержанным мер пресечения.

