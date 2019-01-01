Задержанный по обвинению в шпионаже американец приехал в Москву на свадьбу друга

Американский гражданин, которого задержали в РоSSии по обвинению в шпионаже, оказался отставным морских пехотинцем.

Об этом пишет CNN со ссылкой на брата задержанного американца.

48-летний Пол Уилан из пригорода Детройта, штат Мичиган, вылетел в Москву 22 декабря. Его пригласил на свадьбу друг, тоже бывший военный, женившийся на россиянке. Но на церемонию 28 декабря Уилан не пришел. Как оказалось позже, в этот день он был арестован по обвинению в шпионаже.

Уилан работает в службе безопасности американской компании BorgWarner.

"Мы очень волнуемся за его безопасность и благополучие. Его невиновность не подлежит сомнению, и мы верим, что его права будут соблюдаться", - заявил брат Уилана Дэвид. Семья Уилана с пятницы до понедельника ничего не знала о его судьбе, и, как заявил брат, восприняла его задержание и арест с некоторым облегчением: "Мы и дальше волнуемся, но хотя бы знаем, что он живой".

Семья Уилана связалась с представителями Конгресса, посольством США и Государственным департаментом.

Напомним, летом 2018 года в Вашингтоне задержали россиянку Марию Бутину. Ее обвинили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без предварительного уведомления американского правительства, а также в связях "с гражданами США и организациями, имеющими влияние в американской политике". Ей грозит до пяти лет заключения.

Мария Бутина с 2015 года и, предположительно, до февраля 2017 года работала по указанию "топ-чиновника из Центрального Банка, который раньше был членом парламента РоSSийской Федерации" – Александра Торшина.

В декабре Бутин пошла на сделку со следствием и частично признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США .