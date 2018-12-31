Зеленский объявил о выдвижении в президенты

"Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины".

Шоумен Владимир Зеленский объявил, что он собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины.

Об этом говорится в его обращении, опубликованном в последние минуты 2018 года.

"Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути. Первый путь - жить, как живешь, плыть по течению, и это нормально, это выбор каждого. Второй путь - собрать вещи и уехать в другую страну, зарабатывать там деньги, присылать своим близким и родным, и это тоже нормально. Но есть и третий путь - попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя избрал именно его", - говорится в видео.

"Меня давно спрашивают: идешь, не идешь? Знаете, в отличие от наших больших политиков, я не хотел вам зря обещать. И сейчас я вам кое-что обещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины. И сразу выполняю: я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе", - заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский - один из лидеров на выборах президента в 2019 году. Его рейтинг по состоянию на начало декабря находится в районе 9-10 процентов.