21-летний уроженец Узбекистана избил в Ивано-Франковске председателя братства ОУН-УПА

У него ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

Богдан Борович в 1994-1998 годах был мэром Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА Богдана Боровича избил 21-летний уроженец Узбекистана. Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 27 декабря в Ивано-Франковске около 19:30 на улице Богдана Лепкого

21-летний парень спровоцировал конфликт с двумя пешеходами, среди которых был председатель Всеукраинского братства ОУН-УПА Богдан Борович. Сначала подбежал и начал оскорблять. Затем женщину толкнул в сторону, а мужчину умышленно ударил кулаком в лицо. Пострадавший упал на землю, а злоумышленник продолжил наносить удары кулаком в голову», - говорится в сообщении полиции.

Когда нападавший пытался бежать, его задержали очевидцы. Задержанным оказался 21-летний прикарпатец, который является уроженцем Узбекистана. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший 71-летний председатель братства ОУН-УПА Богдан Борович доставлен в больницу с диагнозом: ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

Полицейские объявили подозрение злоумышленнику по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса ("умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую потерю трудоспособности менее чем на одну треть").

Санкция статьи предусматривает наказание исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Отметим, Богдан Борович в 1994-1998 годах был мэром Ивано-Франковска.

Напомним, ранее серийного псевдоминера из Ивано-Франковска отправили в психбольницу.