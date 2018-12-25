УПЦ МП отказалась менять название и решила идти в Конституционный Суд

Церковь требует не называть ее РПЦ в Украине.

УПЦ МП отказалась менять название и решила идти в Конституционный Суд
Фото: facebook/Успенская Киево-Печерская Лавра Kiev-Pechersk Lavra

Украинская православная церковь Московского патриархата не собирается менять название.

Об этом сказал председатель юридического отдела церкви протоиерей Александр Бахов в интервью сайту УПЦ МП.

"Законопроект №5309, который уже стал законом, в тексте не имеет упоминания об Украинской Православной Церкви и не содержит никаких конкретных формулировок о том, кто и как должен называться. Это уже будет определять соответствующий орган государственной власти после вступления в силу закона. Поэтому, меня, мягко говоря, удивляют высказывания некоторых политиков, СМИ, которые начинают искажать официальное название УПЦ, утверждая, что УПЦ уже не существует, или, что она якобы стала РПЦ в Украине. Это не соответствует действительности", - заявил он.

Бахов утверждает, что закон не лишает Украинскую православную церковь Московского патриархата ее названия, потому что решение об изменении названия церкви принимается ее руководящим органом – Собором, а не Верховной Радой.

"Прежде всего, нужно дождаться, чтобы закон вступил в силу, после этого в течение месяца Министерство культуры Украины проводит религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций и в случае, если будут установлены обстоятельства, которые подпадают под действие этого закона, то Минкультуры через «Урядовый курьер» и письменно информирует религиозные организации о необходимости внести в свой устав изменения и подать на регистрацию в срок не позднее трех месяцев. Для религиозных общин (приходов) установлен срок девять месяцев, для всех других религиозных организаций (епархии, монастыри, миссии и т.п.) четыре месяца с даты вступления в силу этого закона. В случае, если в течение этого времени не внесли изменения или не подали на регистрацию устав, религиозная организация не теряет своей регистрации и не прекращает своего существования, просто устав в той части, где определяется полное название религиозной организации теряет силу", - сказал Бахов.

Он подчеркнул, что УПЦ МП понимает, что этот закон направлен против нее, и собирается защищаться всеми законными спомобами.

"Нами было направлено обращение к Президенту Украины — применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался. Кроме, этого, так, как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд. Думаю, что после вступления в силу этого закона и начало его реализации на практике, даст нам более широкое понимание правозащитных действий", - сказал Бахов.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада внесла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название. Закон гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

В принятом Радой законе говорится, что вхождение религиозной организации в состав другой организации определяется по их уставам.

В уставе УПЦ МП говорится, что она соединена с поместными православными церквями с РПЦ и в своем управлении руководствуется постановлениями собора РПЦ от 1990 года, когда вместо украинского экзархата РПЦ была создана УПЦ МП.

В уставе РПЦ сказано, что центр управления УПЦ МП находится в Киеве (эта норма появилась в 2017 году, уже после регистрации законопроекта о переименовании). Но там же говорится, что решения соборов РПЦ являются обязательными для УПЦ МП.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады рекомендовало отклонить законопроект как имеющий признаки неконституционности.


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