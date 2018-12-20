Генассамблея ООН приняла миграционный пакт, Украина не голосовала

Генсек ООН выразил надежду, что оставшиеся в стороне поддержат договор позже.

Генассамблея ООН приняла миграционный пакт, Украина не голосовала
Фото: UN Photo/Manuel Elias

Генеральная ассамблея ООН 19 декабря приняла Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Договор поддержали 152 страны, против выступили пять стран и 12 - воздержались. Украина не голосовала.

Фото: UN Photo/Manuel Elias

"Договор не является юридически обязательным документом, но он подтверждает фундаментальные принципы, на которые опирается международное сообщество, включая принципы национального суверенитета и универсальности прав человека", - цитирует пресс-служба ООН генсека Антониу Гутерриша.

Он также подчеркнул, что Договор предлагает "человечный и разумный подход" к решению проблем, связанных с миграцией, и обеспечивает платформу для международного сотрудничества.

"Я надеюсь, что страны, которые решили остаться в стороне от этого процесса, убедятся в ценности Договора и присоединятся к нему", - заявил Гутерриш.

Напомним, что 10 декабря в марокканском Марракеше представители более чем 150 государств подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Согласно нему, страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции.

Украина отказалась подписать миграционный пакт ООН, сославшись на наличие внутренней проблемы вынужденных переселенцев.


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