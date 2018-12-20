Генассамблея ООН приняла миграционный пакт, Украина не голосовала
Генсек ООН выразил надежду, что оставшиеся в стороне поддержат договор позже.
Генеральная ассамблея ООН 19 декабря приняла Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Договор поддержали 152 страны, против выступили пять стран и 12 - воздержались. Украина не голосовала.
"Договор не является юридически обязательным документом, но он подтверждает фундаментальные принципы, на которые опирается международное сообщество, включая принципы национального суверенитета и универсальности прав человека", - цитирует пресс-служба ООН генсека Антониу Гутерриша.
Он также подчеркнул, что Договор предлагает "человечный и разумный подход" к решению проблем, связанных с миграцией, и обеспечивает платформу для международного сотрудничества.
"Я надеюсь, что страны, которые решили остаться в стороне от этого процесса, убедятся в ценности Договора и присоединятся к нему", - заявил Гутерриш.
Напомним, что 10 декабря в марокканском Марракеше представители более чем 150 государств подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Согласно нему, страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции.
Украина отказалась подписать миграционный пакт ООН, сославшись на наличие внутренней проблемы вынужденных переселенцев.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.12.2018 11:14
20.12.2018 11:15