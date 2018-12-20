На винницком заводе "Форт" запустили производство патронов к пистолетам для МВД

На предприятии изготавливаются пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм и 9х19мм.

На винницком заводе "Форт" запустили производство патронов к пистолетам для МВД
На винницком заводе "Форт" начали изготавливать патроны
Фото: mvs.gov.ua

На винницком заводе "Форт" запустили линию полного цикла производства патронов к пистолетам для Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что по замкнутому циклу на предприятии изготавливаются пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger). Это пистолеты для полицейских, нацгвардейцев, пограничников - то есть для всех подразделений системы МВД.

"На государственном казенном предприятии «Форт», которое ходит в сферу управления МВД, мы запустили линию полного цикла производства патронов для пистолетов калибров 9х18мм и 9х19мм... С запуском этой линии будут полностью удовлетворены потребности наших органов МВД в этом виде боеприпасов и дополнительно мы сможем передавать их другим органам или даже экспортировать", - заявил во время посещения завода глава МВД Арсен Аваков.

Отмечается, что запуск новой производственной линии стал возможным после выделения правительством и Минэкономики 69 млн гривен. За эти средства было приобретено оборудование различных мировых производителей (США, Чехия, Польша Турция).

На сегодня эти производственные линии могут производить стрелковые боеприпасы указанных калибров для пистолетов в две смены общим количеством 14 млн штук в год.

Фото: mvs.gov.ua

Аваков также добавил, что со временем на предприятии "Форт" будет запущена линия производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия калибра от 5,45 мм до 14,5 мм.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, ранее единственным производителем боеприпасов в Украине для стрелкового оружия был Луганский патронный завод, который остался на оккупированной территории.

В начале прошлого года госконцерн "Укроборонпром" заявлял, что готов развернуть масштабное производство боеприпасов в случае получения финансирования за 18 месяцев.


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