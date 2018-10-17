Насалик предложил Кабмину новую "схему" для сверхприбылей ДТЭК Ахметова

Министр энергетики Укрианы Игорь Насалик подал на рассмотрение Кабинета министров документ, принятие которого позволит энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхприбыли в размере более 4 млрд гривен в год.

Об этом пишет РБК-Украина.

В частности, Насалик предложил правительству принять проект распоряжения под названием «Некоторые вопросы повышения безопасности энергоснабжения» (копией документа располагает РБК-Украина).

Исходя из документа, Минэнерго под руководством Насалика планирует, отказавшись от импорта топлива, и, невзирая на ценовую конкуренцию, загрузить генерирующие мощности ТЭС и ТЭЦ украинским углем газовой группы.

В пояснительной записке к проекту распоряжения указывается, что это решение «в пользу отечественного поставщика угля (то есть, ДТЭК, — ред.) позволит тепловой генерации сэкономить 900 млн гривен» и отказаться от дорого угля антрацитовой группы, который украинские энергетические компании вынуждены покупать из ЮАР, чтобы покрыть дефицит топлива (общую сумму по контрактам на закупку 1,4 млн тонн угля Минэнергоугля оценило в 3,7 млрд гривен). Сам дефицит ведомство Насалика оценило в 5 млн тонн в год.

Пока документ не прошел согласование в Министерстве энергетики, а ранее и в Антимонопольном комитете. Как известно, неконкурентные преимущества – «угольный» приоритет для ТЭС – Минэнергоугля пытается «протащить» уже не впервые. АМКУ весной этого года не разрешил вносить соответствующие изменения в правила работы оптового рынка электроэнергии, опасаясь нарушения условий конкуренции. Именно поэтому Насалик решил обойти это препятствие и провести документ через Кабмин.

По информации РБК-Украина, правительство готовится утвердить проект распоряжения о предоставлении преференций в ближайшее время: документ согласован с премьер-министром Владимиром Гройсманом и отраслевым регулятором – НКРЭКУ, и сейчас ожидает одобрения от Минфина.

Получить разъяснения главы Минэнергоугля РБК-Украина не удалось – Игорь Насалик не отвечает на телефонные звонки.

Как известно, на сегодня энергохолдинг олигарха Рината Ахметова контролирует более 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. Прибыль компании за первое полугодие этого года составила 5,4 млрд гривен.