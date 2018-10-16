Russia Today исключили из сетей вещания в США
Пропагандистский телеканал прекращает вещание во всех крупных городах, включая Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес.
В США роSSийский пропагандистский телеканал Russia Today исключили из сетей вещания Spectrum и Comcast Chicago, сообщается на сайте телеканала.
Зона покрытия этих сетей - почти все крупные города, в числе которых Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.
Оператор кабельного телевидения Spectrum с 1 сентября отказался продлевать договор вещания с RT. На вопрос канала о причине решения оператор заявил, что с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала нецелесообразно.
В свою очередь, Comcast Chicago заявил о намерении не продлевать договор о вещании RT с 1 октября, сославшись на закон о полномочиях в области национальной обороны, а именно на поправку Джона Маккейна. Она позволяет дистрибьюторам в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться транслировать контент, который контролируется или финансируется роSSийским правительством.
Напомним, в марте Russia Today прекратил вещание в Вашингтоне.
Осенью 2017 Russia Today лишили аккредитации в Конгрессе США после регистрации в качестве иноагента.
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