Пропагандистский телеканал прекращает вещание во всех крупных городах, включая Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес.

В США роSSийский пропагандистский телеканал Russia Today исключили из сетей вещания Spectrum и Comcast Chicago, сообщается на сайте телеканала.

Зона покрытия этих сетей - почти все крупные города, в числе которых Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.

Оператор кабельного телевидения Spectrum с 1 сентября отказался продлевать договор вещания с RT. На вопрос канала о причине решения оператор заявил, что с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала нецелесообразно.

В свою очередь, Comcast Chicago заявил о намерении не продлевать договор о вещании RT с 1 октября, сославшись на закон о полномочиях в области национальной обороны, а именно на поправку Джона Маккейна. Она позволяет дистрибьюторам в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться транслировать контент, который контролируется или финансируется роSSийским правительством.

Напомним, в марте Russia Today прекратил вещание в Вашингтоне.