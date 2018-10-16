ОБСЕ одобрила продление закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе

Рада продлила срок действия закона до 2020-го.

ОБСЕ расценивает продление закона о порядке местного самоуправления на Донбассе как приверженность минским соглашениям и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ, передает Интерфакс-Украина.

"Как известно в начале октября в Украине было продлено действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

В связи с этим спецпредставитель отметил, что приветствует этот факт "как свидетельство приверженности Украины минским соглашениям и мирного решения конфликта".Напомним, Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью 2014 года, но внесла в него изменения весной 2015 года, которые так не позволили ему начать действовать, - законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

Действие закона завершалось 18 октября 2017 года, но за полторы недели до истечения срока его продлили на год.

4 октября 2018 года Верховная Рада продлила срок действия данного закона до 31 декабря 2019-го.