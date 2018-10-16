Кучму на переговорах в Минске временно заменил Руслан Демченко, - Геращенко

Постоянного представителя еще не назначили.

Вместо Леонида Кучмы на сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу Украину будет представлять дипломат Руслан Демченко. Об этом сегодня заявил вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня проходит заседание ТКГ и рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину на этом заседании представляет дипломат и советник Президента Руслан Демченко", - сказала Геращенко.

Вице-спикер подчеркнула, что должность постоянного представителя вместо Кучмы "позже назначит Порошенко". "100% это будет патриотический, профессиональный человек, который достойно представит позицию Украины в Минске", - сказала Геращенко.

Руслан Демченко ранее занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле, впоследствии был послом Украины в Сербии и Черногории. В 2014 временно исполнял обязанности министра иностранных дел, с сентября 2014 - советник президента Украины. Он также сопровождал Кучму на встречах ТКГ.

Второй возможной кандидатурой на место в переговорах называли экс-президента Виктора Ющенко.

Напомним, 2 октября экс-президент Украины Леонид Кучма, который представлял Украину в ТКГ, завершил свое участие в Минском процессе. Кучма ранее заявлял, что выйдет из состава Трехсторонней контактной группы, когда достигнет «критического» возраста.