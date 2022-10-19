«Франція збільшує на 3 мільярди оборонний бюджет»: Руслан Бізяєв розповів, до чого готується Макрон

«Франція збільшує на 3 мільярди оборонний бюджет»: Руслан Бізяєв розповів, до чого готується Макрон

Політолог Руслан Бізяєв розповів, що Франція почала готуватися до великої війни у Європі і вже збільшила свій оборонний бюджет на наступний рік.

Про це він розповів у програмі «Розвилка».

«Новини цього тижня були вкрай важливі для розуміння геополітичної ситуації у світі. Новина перша – Франція збільшує на 3 мільярди оборонний бюджет на наступний фінансовий рік. Загальна сума оборонного бюджету буде складати майже 44 мільярди євро», - повідомляє Руслан Бізяєв.

Далі експерт розповідає, як буде розподілятися ця сума: 669 мільйонів євро – на створення півтори тисячі робочих місць у військово-промисловому комплексі, 550 мільйонів євро – на обслуговування обладнання, 445 мільйонів євро – на модернізацію армії, 318 мільйонів євро – на стримання і протидію, 1,2 мільярди євро – на захист критичної інфраструктури, кібербезпеку, покращення рекрутингу в армію.

Окрім цього, додає він, французька армія буде озброюватися і надалі, йдеться і про винищувачі, і про безпілотники, і про танки, і про атомний підводний човен, і про корабельні комплекси для боротьби з безпілотниками, тощо.

«Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Франція повинна бути готова до нової великої війни в Європі. Концепція експедиційних військ для війн на периферії більше не застосовується і більше не відповідає національним інтересам і безпеці Франції», - зазначає Руслан Бізяєв.


user, politeka.net





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