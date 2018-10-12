Американские сенаторы завершили работу на две недели раньше срока, чтобы подготовиться к выборам
Чиновники проголосовали за все необходимые законы и займутся предвыборной кампанией в своих штатах.
Американские сенаторы завершили свою работу за несколько недель до начала выборов в конгресс США. Теперь те политики, которые намерены добиваться переизбрания, займутся предвыборной кампанией непосредственно в своих штатах, пишет "Интерфакс-Украина".
Изначально планировалось, что работу сенаторы продолжат вплоть до 26 октября, поскольку им предстояло проголосовать по 30 кандидатурам, предложенным президентом США Дональдом Трампом, в том числе на различные должности в судебные органы. Однако накануне они утвердили всех кандидатов, завершив, таким образом, свою работу на две недели раньше.
Следующее голосование в Сенате намечено лишь на 13 ноября, на нем будет рассматриваться законопроект, касающийся полномочий Береговой охраны США.
Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - завершила работу еще в конце сентября. 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.
Напомним, 12 сентября Трамп подписал указ о введении санкций против иностранных граждан или компаний, обвиненных во вмешательстве в выборы США. Согласно сообщению, санкции заморозят активы, ограничат доступ к финансовой системе США, а также запретят американцам инвестировать в компании, которые попали под соответствующие санкции. Решение о введении санкций, согласно указу, примет Государственный департамент и Министерство финансов США.
Расследование вероятного вмешательства РоSSии в президентские выборы в США длится с августа 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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12.10.2018 08:45