Американские сенаторы завершили работу на две недели раньше срока, чтобы подготовиться к выборам

Чиновники проголосовали за все необходимые законы и займутся предвыборной кампанией в своих штатах.

Американские сенаторы завершили работу на две недели раньше срока, чтобы подготовиться к выборам
Фото: kestan.com

Американские сенаторы завершили свою работу за несколько недель до начала выборов в конгресс США. Теперь те политики, которые намерены добиваться переизбрания, займутся предвыборной кампанией непосредственно в своих штатах, пишет "Интерфакс-Украина".

Изначально планировалось, что работу сенаторы продолжат вплоть до 26 октября, поскольку им предстояло проголосовать по 30 кандидатурам, предложенным президентом США Дональдом Трампом, в том числе на различные должности в судебные органы. Однако накануне они утвердили всех кандидатов, завершив, таким образом, свою работу на две недели раньше.

Следующее голосование в Сенате намечено лишь на 13 ноября, на нем будет рассматриваться законопроект, касающийся полномочий Береговой охраны США.

Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - завершила работу еще в конце сентября. 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

Напомним, 12 сентября Трамп подписал указ о введении санкций против иностранных граждан или компаний, обвиненных во вмешательстве в выборы США. Согласно сообщению, санкции заморозят активы, ограничат доступ к финансовой системе США, а также запретят американцам инвестировать в компании, которые попали под соответствующие санкции. Решение о введении санкций, согласно указу, примет Государственный департамент и Министерство финансов США.

Расследование вероятного вмешательства РоSSии в президентские выборы в США длится с августа 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Слепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и БошироваСлепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и Боширова
У Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал ПорошенкоУ Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал Порошенко
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Блок рекламы


Похожие новости
Американец планировал взорвать бомбу в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к идее выборов по жребиюАмериканец планировал взорвать бомбу в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к идее выборов по жребию
Путин планирует "новую Сирию", чтобы создать "стратегический бастион" против Запада - СМИПутин планирует "новую Сирию", чтобы создать "стратегический бастион" против Запада - СМИ
Дело Добкина передадут в суд к началу следующей недели, - ЛуценкоДело Добкина передадут в суд к началу следующей недели, - Луценко
Гройсман: горячую воду в Киеве вернут до конца неделиГройсман: горячую воду в Киеве вернут до конца недели
С начала года судьи 332 раза пожаловались на вмешательства в работуС начала года судьи 332 раза пожаловались на вмешательства в работу
Украинские военные корабли завершили переход из Черного в Азовское мореУкраинские военные корабли завершили переход из Черного в Азовское море
Труба рассказал в Страсбурге, что мешает запустить полноценную работу ГБРТруба рассказал в Страсбурге, что мешает запустить полноценную работу ГБР
Норвегия призвала Украину запустить работу Антикоррупционного судаНорвегия призвала Украину запустить работу Антикоррупционного суда
Балух вызвал нотариуса, чтобы составить завещание, - ДенисоваБалух вызвал нотариуса, чтобы составить завещание, - Денисова
В Донецке боевики оцепили гостиницу «Прага», чтобы разоружить «батальон Прилепина»В Донецке боевики оцепили гостиницу «Прага», чтобы разоружить «батальон Прилепина»
Последние новости
Подгружаем последние новости