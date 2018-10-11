Нацсовет назначил NewsOne внеплановую проверку

Проверка касается структуры собственности телеканала.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" (телеканал "NewsOne"), чтобы проверить информацию о структуре собственности телеканала.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"Из открытых источников стало известно, что управление телеканалом было передано Андрею Портнову. В СМИ также были обнародованы интервью самого Портнова, который подтвердил этот факт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в соответствии с законом Украины "О телевидении и радиовещании" телерадиоорганизация в течение 30 дней после возникновения оснований для внесения изменений в лицензии должна подать соответствующее заявление в Национальный совет.

"Это время прошло, а никаких документов в Национальный совет так и не поступило. Мы хотим выяснить обстоятельства произошедшего и действуем в соответствии с действующим законодательством", - подытожил член Нацсовета Сергей Костинский.

Напомним, 29 августа Нацсовет вынес предупреждение NewsOne за пропаганду органов государства-агрессора. Ранее в тот же день экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов заявил, что получил телеканал в управление на три года.

4 октября Верховная Рада предложила СНБО ввести санкции против NewsOne. 5 октября бывший собственник телеканала Евгений Мураев сообщил, что NewsOne снова поменял владельца. По его словам, им стал нардеп Тарас Козак из "Оппоблока".