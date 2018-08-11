На заводе военного оборудования возле Солсбери произошел взрыв, погиб человек
Предприятие находится неподалеку от секретной химлаборатории Минобороны Великобритании.
В Британии близ города Солсбери на заводе по производству военного оборудования произошел взрыв Об этом сообщает издание The Independent.
"Один человек умер, еще один серьезно травмирован в результате взрыва на военном заводе в Солсбери", - говорится в сообщении.
Причины взрыва пока неизвестны и будут расследоваться. Отмечается, что угрозы жителям региона нет.
Предприятие расположено неподалеку от секретной химической лаборатории Портон-Даун Министерства обороны Великобритании.
Как известно, в городе Солсбери 5 марта бывший роSSийский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом.
Лондон обвинил РоSSию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва все обвинения отрицает.
Позже аналогичным веществом отравились жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес. Женщина скончалась в больнице, мужчина 10 июля пришел в себя.
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Политика
11.08.2018 13:10