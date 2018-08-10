Новая Зеландия решила запретить пластиковые пакеты

К 2050 году масса пластиковых пакетов в Мировом океане превысит массу всех рыб.

?Новая Зеландия решила запретить пластиковые пакеты
Фото: КП "Киевгорвторресурсы"

Новая Зеландия решила в 2019 году запретить одноразовые пластиковые пакеты.

Об этом объявила в пятницу, 10 августа, премьер-министр страны Джасинда Ардерн, пишет NZ Herald.

"Ежегодно в Новой Зеландии мы используем миллионы одноразовых пластиковых пакетов - гору пакетов, многие из них потом загразняют наши драгоценные берега и моря, наносят серьезный ущерб морской жизни. И все это тогда, когда существует полноценная альтернатива как для потребителей, так и для бизнеса", - заявила Ардерн.

По мнению премьер-министра, запрет пластиковых пакетов поможет сохранить репутацию "чистой и зеленой" Новой Зеландии. Если ничего не менять, то к 2050 году масса пластиковых пакетов в Мировом океане превысит массу всех рыб, отметила она.

Запрет на одноразовые пакеты действует также в ряде других стран, в частности в Чили, Кении, Руанде, Уганде, Эфиопии, ЮАР.

В 2012 году Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ также разработала законопроект о запрете кульков, но дальше разговора дело не пошло.


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